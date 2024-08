TMW Radio - Marchetti: "Credo sia eccessivo parlare già di esonero di Fonseca"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Cosa sta succedendo al Milan?

“Se tutto si aggiusterà non lo so, credo sia eccessivo parlare già di esonero di Fonseca. È vero che i risultati e le prestazioni non sono soddisfacenti, specie a livello difensivo. Quando si cambia allenatore bisogna aspettare che il gruppo recepisca l’allenatore, se si mette in discussione il progetto tecnico dopo due giornate si fa il più grande errore. Non si può cambiare il pensiero dei tifosi, ma si può indirizzare. Il Milan ha fatto un mercato chirurgico, ha preso i giocatori che voleva, ora deve concretizzare sul campo. Nel precampionato sembrava imbattibile, ora fa acqua da tutte le parti. La critica c’è e deve essere presa in considerazione, ma ci vuole equilibrio”.

È preoccupante anche la situazione in casa Roma?

“Su Dybala De Rossi non ha preso posizione perché non può farlo. Capisce l’esigenza tecnica ed economica, poi c’è il rapporto con il giocatore e la riconoscenza di una classe che nel nostro campionato nessuno ha. A livello tecnico fa la differenza, a livello economico poteva essere una spinta per cambiare alcuni elementi nella rosa. Una parte della tifoseria si aspettava un De Rossi più schierato, ma adesso fa l’allenatore e non il tifoso. Dopo la partita con l’Empoli è stato onesto, poi c’è da dire che la Roma ha preso quattro pali e non meritava di perdere. Non vedo una situazione di difficoltà, c’è una squadra in costruzione e che deve essere ancora equilibrata. Manca il difensore e ora arriva Danso, manca un esterno, un centrocampista e c’è curiosità per la fascia destra. Abdulhamid è uno dei giocatori più importanti del campionato arabo, non è un acquisto esotico ma mirato, forse però serve più esperienza lì a destra”.