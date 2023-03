TMW Radio - Marchetti: "Leao poco sereno per qualche voce di mercato. Kessie e Donnarumma anche in scadenza..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole sul Milan e su Leao:

Quali sono le difficoltà di Leao?

“Leao può essere poco sereno per qualche voce di mercato, ma di sicuro non è il modulo che lo sta bloccando. Ognuno gestisce le pressioni come può, Kessié e Donnarumma hanno giocato con il contratto in scadenza e hanno portato il Milan a raggiungere gli obiettivi. Leao ora non sta trascinando il Milan e se non è al secondo posto è proprio per le difficoltà di Leao.”