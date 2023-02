TMW RADIO - Marchetti sul Milan: "Difesa irriconoscibile. Pioli ha cambiato perché serviva qualcosa di diverso"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Editoriale con Luca Marchetti, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole sul momento del Milan: “Leao non sta ripetendo la straordinaria stagione passata e non penso che sia solo legato alla questione contratto. Solo Giroud sta facendo meglio dello scorso anno, la difesa è irriconoscibile. La solidità dello scorso anno si è persa e a questo bisogna aggiungere anche i tanti infortuni. In questo momento sarebbe sbagliato continuare a perseguire una strada che non porta risultati, va fermata l’emorragia. È compito dell’allenatore cambiare, lo ha fatto nel derby. Ha snaturato il Milan offensivo e aggressivo, ma era reduce da troppi gol subiti. È più pericoloso cambiare pelle o insistere sulla strada che non funziona? Pioli ha cambiato perché serviva qualcosa di diverso, ha appeso il cartello ‘lavori in corso’ e cerca di trovare una soluzione. È chiaro che ci stanno le critiche anche per Pioli, anche lui ha delle responsabilità ma sta cercando di fare qualcosa di diverso”