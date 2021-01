TMW RADIO - Minotti: "Conti? Ha qualità importanti, unico dubbio sono gli infortuni"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show è intervenuto l'ex calciatore Lorenzo Minotti per parlare di Andrea Conti: "E' un giocatore che ha qualità importanti, il Parma ha bisogno di gente con carattere, che abbia fame. Ha le caratteristiche giuste per giocare in questa squadra, può fare sia l'esterno in una difesa a quattro a centrocampo da laterale. L'unico dubbio è che viene da un periodo complicato per gli infortuni".