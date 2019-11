TMW RADIO - Mirabelli: "Ibra è un campione ma ha 38 anni, verrebbe preso per cosa?"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, è intervenuto a TMW Radio e ha detto la sua sull'eventuale approdo di Ibrahimovic al Milan: "Non sta giocando in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Sta disputando un campionato in MLS che è quasi amatoriale. Poi ha una grande personalità, è un campione, però qualsiasi club prende Ibra per fare cosa? Hai comunque 38 anni. Anche se facesse 20 gol da gennaio a giugno, poi non hai costruito qualcosa. Prendi un giocatore che non ti potrà accompagnare... Puntando sui giovani, come sta facendo giustamente il Milan, tu devi aspettarli. Non devi avere giocatori che vengono a morire con te, ha un'età così avanzata che, pur facendo benissimo, non ti lascia nulla. Non sei attaccato, a un punto dalla Champions: il Milan è staccato molto dall'Europa. Io lo prenderei? "No, io mai"".