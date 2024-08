TMW RADIO - Nicolino: "Se il Milan avesse perso le amichevoli, si sarebbe approcciato al campionato con tante critiche"

A TMW Radio, durante L'Editoriale, è intervenuto il giornalista Mirko Nicolino. Queste le sue considerazioni sulle big di Serie A e sul precampionato del Milan:

Milan, se vinci le amichevoli però allontani le voci critiche

"Ad oggi non deve pensare di essere superiore alle altre rivali. Però è vero, in Italia non abbiamo cultura sportiva. Avesse perso le amichevoli, si sarebbe approcciato al campionato con tante critiche".

Quale le formazioni più avanti e più indietro sul mercato?

"Più avanti vedo solo l'Inter, perchè parte da una posizione consolidata e ha preso tre elementi che completano la rosa. Riparte da strafavorita e difficilmente qualcuno riuscirà a contrastarla, dietro vedo un cantiere aperto, da Juve a Milan, passando per Napoli e Roma. C'è tantissimo da fare, per tutte. All'inizio vedremo qualche sorpresa, con delle piccole che faranno punti inaspettati, credo che poi si entrerà nel vivo più in là".