TMW Radio - Novellino: "Fossi nel Milan prenderei Dybala"

Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di A Tutto Mercato su TMW Radio. Queste le sue parole sul Milan: "Fossi nei rossoneri prenderei Dybala che a mio avverso è l'ideale per il gioco di Pioli. Dybala nel Milan la differenza la farebbe. Sono convinto che si troverebbe meglio sottopunta. Sarebbe molto più facile per Pioli che per Inzaghi gestire il giocatore. Il Milan ha vinto il campionato meritatamente non è stato fortunato".

Nel Milan più meriti dell'allenatore o della dirigenza?

"È merito di entrambi. Di Maldini perché ha saputo ricompattare il gruppo dopo il lockdown e dell'allenatore perché li ha trascinati e gli ha dato personalità".