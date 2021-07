TMW RADIO - Ordine: "Milan, per migliorare serve lo stadio"

A parlare di Milan a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Franco Ordine: "Per migliorare nettamente ha bisogno non di un fuoriclasse ma dello stadio. Solo lo stadio è in grado di moltiplicare i profitti e aumentare il bilancio. Il Milan per ora dovrà arrangiarsi così, seguendo la politica dei prestiti, che ti consente di fare operazioni positive. A gennaio sono arrivati Meité, Mandzukic e Tomori. I primi due non hanno reso e sono stati restituiti al mittente, Tomori è stato riscattato. O si insegue la formula del calcio sostenibile o andremo avanti verso un inesorabile declino".