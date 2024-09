TMW Radio - Orlando: "Avessi avuto io la metà delle potenzialità di Leao, mi sarei sentito Superman"

vedi letture

Il Milan risorge nella partita più difficile. I rossoneri di Paulo Fonseca, criticatissimo dopo i risultati scadenti della prima giornata, hanno messo in campo una grande prestazione contro l'Inter vincendo per 2-1 e interrompendo a sei la serie di sconfitte consecutive nella stracittadina. A parlare della partita e del futuro del tecnico, che dopo la vittoria sembra al sicuro, ha parlato Massimo Orlando, ex calciatore, sulle frequenze di TMW Radio.

Fonseca ha salvato la sua posizione?

"Per me era una sorpresa che il Milan fosse in ritardo. Era sistemato male dal punto di vista tattico, ieri ha messo una squadra in campo perfetta. Spero che continui a giocare così".

Che voto dare a Leao?

"Anche il secondo tempo, quando ha fatto bene, ha degli spunti ma non segna. Avessi avuto io la metà delle sue potenzialità mi sarei sentito Superman. Io ci spero ancora in lui, ma più passa il tempo...in un Milan quadrato potrebbe ancora essere un giocatore devastante".