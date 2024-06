TMW Radio - Orlando: "Con Zirkzee e le ali e i centrocampisti di inserimenti che ha il Milan, ci si diverte"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Dopo le convocazioni, su chi ripone le speranze nel gruppo azzurro?

"Scamacca. Perché sarebbe troppo scontato Chiesa, da cui mi aspetto sempre tanto. E' cambiato dalla seconda parte di stagione in poi. Il lavoro sulla testa fatto da Gasperini si vede. Ora gli vedo fare sempre le cose corrette. Credo che abbiamo trovato un grande centravanti e ha capito che può essere indispensabile e protagonista con l'Italia".

Chiesa, che succederà con la Juventus?

"Io lo considero il più forte, è solo una questione economica in ballo. Se Chiesa dovesse andar via, spero di essere smentito, credo che sarebbe una follia della Juve. E' un giocatore forte. Ora arriva un allenatore che ti fa giocare al calcio, deve rimanere lì. Penso che Chiesa abbia l'allenatore perfetto per il suo gioco, se lo cedono è per una questione economica che non condivido".

Milan vicino a Zirzkee:

"Con Zirkzee e le ali che hai e i centrocampisti di inserimenti che ha il Milan, ci si diverte. Devono comprare a centrocampo e poi due difensori veri".