TMW RADIO - Orlando: "Dispiace per Fonseca ma non aveva la squadra in mano"

A commentare i temi del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Un commento sull'esonero di Fonseca?

"Sono sempre stato critico. Dispiace per l'uomo, stavo male per lui ieri sera, trattato così è assurdo ma non aveva la squadra in mano. Sentiva che ci sarebbe stato un esonero e ha continuato per la sua strada, con una squadra che non può essere in questa situazione di classifica. Dispiace per l'uomo, ma andava fatto l'esonero. Nessuno mette in discussione la partita di ieri, il Milan lo giustifico per il pari di ieri ma è quando aveva tutti che ha sbagliato Fonseca".

Era rigore quello su Reijnders?

"Per me sì, giusto che si sia arrabbiato Fonseca. Di solito si dà quel rigore".