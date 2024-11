TMW Radio - Orlando: "Mi sembra che il Milan sia già fuori dal giro Scudetto ed è grave"

vedi letture

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Abraham e Morata, coppia che segna poco rispetto alle big in Italia e in Europa: perché?

"Dipende anche dal gioco, perché la fase offensiva premia molto gli esterni e gli inserimenti di Reijnders. Ma era così anche con Pioli. Ma torno a Fonseca, il gol preso l'altra sera in contropiede è assurdo. Non è colpa del giocatore ma dell'allenatore che non mette in testa ai suoi certi concetti. E' il concetto di squadra proprio che non funziona e Fonseca non lo sta sistemando. Mi sembra che il Milan sia già fuori dal giro Scudetto ed è grave".