TMW Radio - Orlando: "Per il Milan fa differenza avere contro Osimhen o Simeone, mi sentirei un po' più tranquillo"

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare delle sfide di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli-Milan, infortunio per Osimhen:

"Sposta tanto sì. E' un giocatore fantastico, poi aveva trovato continuità anche nel fare gol. Sarà un'assenza pesante. Spero sia uno stop solo precauzionale. Comunque i sostituti hanno sempre fatto bene. Per il Milan fa differenza avere contro Osimhen o Simeone, mi sentirei un po' più tranquillo. Se fossi in Spalletti farei un po' di turnover per la Champions, per evitare problemi".