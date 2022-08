TMW Radio - Orlando su Leao: "Due gare sottotono? Nessuna crisi, ci mancherebbe altro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All’interno del pomeriggio di Maracanà, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore ed allenatore Massimo Orlando per parlare della prestazione di Leao contro l'Atalanta: “Nessuna crisi, ci mancherebbe altro. Secondo me nemmeno è disturbato dalle voci riferite alle grandi della Premier che lo vogliono. È normale che di giocatori del genere si parli per tutto l’anno in ottica calciomercato. La catena di sinistra del Milan, tra lui e Theo Hernandez è a posto per molti anni”.