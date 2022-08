TMW Radio - Pacchioni: "Leao non pensi di essere top per un campionato vinto"

MilanNews.it

Il giornalista di RTL Paolo Pacchioni è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato così di Rafael Leao, al centro delle discussioni di mercato a oggi solamente chiacchiere. Queste le parole di Pacchioni: "C'è il punto di vista finanziario e quello tecnico per Leao, bisogna fare i conti con la realtà prima di alzare muri preventivi. Davanti a certe cifre non ci sono club italiano che possano dire di no con leggerezza. Siamo in un periodo particolare, capisco l'importanza di Leao, però deve essere un Leao diverso visto in queste prime due partite. Non pensasse di aver raggiunto il top della carriera per un campionato vinto, quelli bravi restano sul pezzo con continuità. Abbiamo negli occhi il finale di stagione scorso, però già prima, quando Leao non era un pezzo pregiato del mercato, era sempre un ragazzo da alti e bassi".