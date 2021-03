TMW RADIO - Pagliari: "Gomez al Milan? L'Atalanta non lo cederebbe mai ad una concorrente"

Silvio Pagliari, agente, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato della situazione relativa al Papu Gomez: "L'unica cosa che deve pensare chi deve andare a prendere Gomez è che la famiglia Percassi non lo regalerà. Conosco la mentalità Atalanta e della loro famiglia, per quanto possano esserci screzi e quant'altro, ha un prezzo: dovesse andare via può fare qualsiasi scelta, anche di vita e cambiare livello calcistico. Ripenso alle offerte che aveva avuto in estate... Più Milan che Inter? Penso che l'Atalanta non lo cederebbe mai ad una diretta concorrente. Se fosse stata l'Atalanta di 4-5 anni fa, ok, ma in questo momento no. Può vendere i vari Gagliardini, Caldara o Mancini. Questi però erano giovani da confermare su certe platee, il Papu ti fa vincere le partite e se va al Milan lo fa per loro. Non credo che gente così esperta faccia certi errori".