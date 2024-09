TMW RADIO - Palma: "Koné è il giocatore giusto che serviva alla Roma"

Ospite nel corso del programma in onda sulle frequenze di TMW Radio Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di alcuni dei prospetti sbarcati in Serie A nel corso dell'estate, soffermandosi in modo particolare sul francese Manu Koné, nuovo giocatore della Roma seppur sia stato cercato a lungo dal Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Parto da Isaak Tourè: 21 anni, francese di origini della Costa d'Avorio, gigante di 205 cm, arrivato all'Udinese in prestito dal Lorient. Nazionale under 21, piede sinistro, vero gigante della difesa dal piede mancino di ottimo livello. Dominante fisicamente, un po' macchinoso ma è difficile da affrontare nel corpo al corpo. E' un ragazzo molto interessante. Poi c'è Mandela Keita, belga di 22 anni ma con origini della Guinea, elegante mediano e regista arrivato a Parma per 12 milioni € dall'Anversa. Piede destro, 180 cm, già convocato in nazionale maggiore. Investimento oneroso per il Parma ma il ragazzo promette davvero bene.

Altro prospetto è Manu Konè, mezzala dinamica, quantità e qualità per questo ragazzo di piede destro di 185 cm arrivato alla Roma per 18 milioni € (+ 2 di bonus). Ha fatto la trafila in tutte le nazionali giovanili francesi ed è stato appena convocato in quella maggiore. E' il giocatore giusto che serviva alla Roma. Come mezzala destra nel 4-3-3 credo sia ideale. Infine Benja Dominguez, argentino di 20 anni, interessantissimo esterno d'attacco di piede destro, 172 cm, piccolo e veloce, bravo nel dribbling e nella giocata. Arrivato al Bologna dagli argentini del Gimnasia, è stato pagato 4 milioni €".