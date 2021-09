TMW RADIO - Palmeri: "Farei giocare Giroud contro il Liverpool"

È tornato Giroud ma il Milan con la Lazio ha ben figurato con un centravanti non di ruolo come Rebic: Pioli su chi dovrebbe puntare con il Liverpool? Questa la risposta di Tancredi Palmeri ai microfoni di TMW RADIO: "Uno come Giroud se può giocare lo prendo comunque. Il Liverpool ha più fisicità in difesa della Lazio. Farei giocare lui invece di Rebic. Leao? È croce e delizia: ha molti mezzi ma ha da sgrezzare".