TMW RADIO - Pasqual: "Theo e Bennacer padroni del ruolo"

Manuel Pasqual, ex difensore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Theo Hernandez e di Ismael Bennacer, con cui ha giocato proprio in Toscana: "Theo è uno dei più forti, sta piano piano facendo una scalata verso i vertici. Possiede grandi qualità e corsa, oltre a fisicità. Sembra padrone del ruolo, solitamente chi arriva dall'estero impiega più tempo per imparare i movimenti, soprattutto difensivi, del nostro calcio. Bennacer? L'avevo conosciuto nel momento in cui era approdato all'Empoli in Serie B. Giocava in un ruolo completamente diverso, come mezzala. Si vedeva che era un ottimo giocatore, un grande recuperatore di palla. E' un giocatore che non molla mai, fa pochi falli. E' riuscito ad essere padrone del ruolo davanti alla difesa, ha ancora margini di miglioramento".