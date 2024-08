TMW Radio - Pellegatti: "Se si voleva un cambio di stile con Fonseca, questo c'è stato"

A parlare di Milan a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Carlo Pellegatti: "Pavlovic è preso. Gli altri colpi? Sentiamo da tempo che le parti si avvicinano per Emerson Royal, per Fofana invece il Monaco chiede 35 mln, che sono troppi per un giocatore che tra 6 mesi può venire via a zero. Il Milan è arrivato a 17 ma sono fiducioso che si chiuderà a 22-23, non si può pretendere di più. Fonseca? Ha fatto degli allenamenti alla Conte, con tante doppie sessioni. Se si voleva un cambio di stile, questo c'è stato. C'è uno stile di allenamento molto sulla forza e l'intesità, speriamo che paghi".

LE ULTIME SU EMERSON ROYAL

Il Milan ed Emerson Royal non sono mai stati così vicini: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta limando gli ultimi dettagli con il Tottenham con cui la distanza è di 1-2 milioni di euro. Le parti si sono avvicinate sempre di più negli ultimi giorni e la quadra dovrebbe essere trovata intorno ai 15 milioni (gli Sours erano partiti da una richiesta di 25-30 milioni).

Nella giornata di oggi è atteso un nuovo contatto tra i due club e, vista la distanza minima ormai che c'è tra le parti, la sensazione è che potrebbe essere il giorno giusto per arrivare alla fumata bianca. Il Milan, dopo Pavlovic, è pronto a chiudere un altro colpo per sistemare la difesa di Paulo Fonseca.