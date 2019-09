TMW RADIO - Perinetti: "Non credo che Giampaolo abbia scelto sul mercato"

Giorgio Perinetti, ex direttore generale di Palermo, Venezia e Genoa, su TMW Radio ospite di 'Stadio Aperto':

Perché Giampaolo fatica a inserire i nuovi acquisti?

"Probabilmente i nuovi hanno meno conoscenze tattiche rispetto a quanto lui pensava. Nonostante siano buoni giocatori, Leao per esempio ha fatto bene nel derby. Non credo che abbia scelto Giampaolo sul mercato, avrà dato soltanto indicazioni sulle caratteristiche che avrebbe voluto. Giampaolo è un allenatore molto concettuale, i suoi giocatori devono avere movimenti sincronizzati: anche Piatek trova delle difficoltà. Lui non improvvisa, vuole in campo esecutori degli schemi. Non so se al Milan sia possibile tutto ciò in tempi brevi".

Che sta succedendo a Piatek?

"La gente del Genoa si è sentita tradita da questa cessione. Io pensavo di ricevere solo complimenti per averlo venduto dopo 6 mesi a 35 milioni con pagamento cash. È sicuramente un ottimo giocatore, un bomber, ma soffre il mettersi a disposizione della squadra. È un grande finalizzatore che ama stare in area e giocare poco con la squadra".