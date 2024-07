TMW Radio - Piccari: "Bisogna cercare di capire cosa farà Fonseca con il Milan"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale ha parlato ai microfoni di TMW Radio il direttore Marco Piccari. Queste le sue parole:

Da quale squadra ti aspetti i maggiori cambiamenti?

“Innanzitutto oggi è il giorno di calendario di Serie A, e quando esce il calendario c’è subito la curiosità di vedere i big match e le scintille. Il progetto più interessante al momento è quello della Juventus di Motta, per vedere come giocherà e per come si inseriranno i nuovi nomi dato che già due pedine sono arrivate. Un altro progetto poi è quello del Napoli di Conte, che dovrà riattivare questa squadra. Dovremo vedere chi rimarrà tra i big, soprattutto per i casi Kvaratskelia e Di Lorenzo. Cercheremo poi di capire cosa farà Fonseca con il Milan, mentre le due romane sono degli interrogativi. Inter e Atalanta invece hanno dei punti fermi”.

Per Chiesa sul mercato che cosa ti aspetti?

“Tatticamente lo immagino esterno in un 4-2-3-1. C’è da capire quanto riuscirà ad avere continuità dal punto di vista fisico. Non è un’operazione semplice per via dell’ingaggio, ma il giocatore ha bisogno di cambiare aria. La Roma potrebbe garantirgli la titolarità inamovibile”.

Per il mercato della Lazio invece che cosa ci si può attendere?

“Per i nomi che sono già arrivati la squadra potrebbe guadagnare dal punto di vista atletico, avendo magari meno tecnica. Lotito comunque non ha mai fatto grandi colpi a sorpresa, Greenwood mi sembra fuori portata. I due colpi che sono stati fatti ci possono stare in una squadra che vuole ripartire con caratteristiche differenti. Ad ora è una squadra tecnicamente inferiore all’anno scorso”.