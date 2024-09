TMW Radio - Pizzi: "Le voci sul cambio danno solo la conferma della confusione che regna al Milan"

L'ex calciatore Fausto Pizzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'Inter in Champions.

Milan, vede un cambio imminente in panchina?

"Le voci sul cambio danno solo la conferma della confusione che regna al Milan. Se hanno intenzione di cambiarlo, poi gli fanno fare il derby e poi vince che fanno, vanno avanti? Se il destino è segnato meglio agire subito".

Che voto dà all'Inter di ieri sera?

"Un voto molto alto. Se avessero vinto, sarebbe stata un'impresa più che storica. Fare così bene in casa del City penso non ci siano riuscite in tante. E' un bel 7,5".

Da ancora più convinzione questo risultato?

"Ieri Inzaghi è stato coraggioso e ha dato un grande segnale nelle scelte che ha fatto. E questo alza ancora di più la competizione tra i giocatori. Ora può davvero contare su tanti titolari in più, vedi Taremi, Zielinski, Bisseck".

Come ha visto Barella?

"Il Barella visto agli Europei non è venuto fuori come ieri sera, dove si è dimostrato di essere un campione totale".