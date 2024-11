TMW Radio - Ponciroli: "Leao ha quella testa, ma è il più forte che hai. Okafor e Chukwueze sono importanti, ma il tuo fuoriclasse è Leao. È di un’altra categoria"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole:

Cosa lascia Milan-Napoli?

“Ero a San Siro e il Napoli gioca come vuole Conte. Sa ripartire in maniera perfetta, i giocatori sanno cosa fare in campo. McTominay è un gran bel giocatore, questa è la classica squadra di Conte. L’ho visto carico come una molla, questo Napoli è una bella realtà. Dall’altra parte c’era un Milan in difficoltà, il Milan va dove lo porta Leao e di questo sono convinto. È l’unico fuoriclasse con Theo e lo voglio sempre in campo. Leao ha quella testa, ma è il più forte che hai. Okafor e Chukwueze sono importanti, ma il tuo fuoriclasse è Leao. È di un’altra categoria, questo non si può discutere. Ha un atteggiamento irritante, ma nessuno può stare al suo fianco nel Milan. Senza Leao la squadra soffre, con Leao rischi di giocare in dieci”.