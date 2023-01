TMW Radio - Ponciroli su Zaniolo: "Rimarrà a Roma e a giugno troverà una sistemazione"

MilanNews.it

Editoriale con Fabrizio Ponciroli, intervistato da Vincenzo Marangio

Fabrizio Ponciroli, giornalista e conduttore radiofonico, ha affrontato la questione Zaniolo sulle frequenze di TMW Radio questa mattina. Le sue parole: “Non credo che partirà in questa sessione di mercato, lui vuole un top club e il Bournemouth non lo convince. Probabilmente rimarrà a Roma fino a giugno e poi troverà un'altra sistemazione. Su di lui poi continuo a non cambiare idea, non mi ha mai convinto e non mi convincerà anche per il futuro, troppi alti e bassi, non riesce a trovare continuità di rendimento. Mourinho è stato colui che è riuscito a tirare fuori qualcosa dal giocatore, ma nonostante tutto credo che anche lo Special One abbia capito che il 22 sia un giocatore che va a folate. Se manca la testa allora diventa tutto un problema. Comunque non credo che alla fine andrà al Bournemouth”