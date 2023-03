TMW RADIO - Savoldi: "Milan, giusto cambiare modulo per favorire Leao"

Ospiti: Impallomeni:" Contro il Napoli Leao può uscire dal torpore. Ma come sta il Milan? Daino:" In Champions se il Milan fa la partita i problemi sono del Napoli. Sarri sta facendo un gran lavoro." Savoldi:" Con il Napoli non si può fare la partita. Demerito di Sarri il cammino Europeo." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Può essere la partita di Leao?

"Sicuramente il Milan, avendo cambiato il sistema di gioco, ha messo Leao nelle condizioni di giocare in spazi diversi e forse non occupa il ruolo più congeniale. Credo che il Milan abbia ritrovato le sue certezze così e adesso è il momento che la squadra si adatti a questo e non viceversa. Se non sei al top, essere così aggressivo ti porta a rischiare troppo".

Per il Napoli, che arriva con i favori del pronostico, può essere una partita più difficile rispetto a quella di Champions?

"Fare la partita per il Milan vuol dire avere la volontà di fare la prima mossa. In questo momento il Napoli è inaffrontabile, difficile quindi fare la partita con questa squadra. Poi c'è anche un aspetto mentale per il Milan. Recentemente Ibra ha detto bene, lo scorso anno abbiamo lottato per il titolo ma non eravamo campioni d'Italia. Oggi giocano con questo peso ed è diverso. Il Milan sente il peso della responsabilità".