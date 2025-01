TMW Radio - Scanzi incredulo: "Non so come il Milan abbia vinto, Inter più forte"

Il giornalista Andrea Scanzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del suo Milan che ha vinto in Supercoppa. Questo un estratto delle sue parole sul successo dei rossoneri nel derby:

"Non so come abbiamo fatto a vincere la partita. C'è una grande gioia per aver vinto contro l'Inter, squadra molto più forte. Spero non sia una vittoria estemporanea. La vedo come la vittoria in Supercoppa nel 2016, che fu una botta di fortuna. Non credo che Conceicao trasformi completamente questa squadra, ma di sicuro è meglio di Fonseca. La scelta era totalmente illogica, folle, Conceicao non è Klopp ma sicuramente farà meglio".