TMW Radio - Scanzi: "Non credo che Conceicao trasformi completamente questa squadra, ma di sicuro è meglio di Fonseca"

Il giornalista Andrea Scanzi a TMW Radio, ha parlato del suo Milan che ha vinto in Supercoppa: "La sensazione oggi? Incredulità. Non so come abbiamo fatto a vincere la partita per come si era messa. C'è una grande gioia per aver vinto contro l'Inter, squadra molto più forte. Spero non sia una vittoria estemporanea. La vedo come la vittoria in Supercoppa nel 2016, che fu una botta di fortuna.

Non credo che Conceicao trasformi completamente questa squadra, ma di sicuro è meglio di Fonseca. La scelta era totalmente illogica, folle, Conceicao non è Klopp ma sicuramente farà meglio. L'errore è aver preso Fonseca, non nell'averlo mandato via, anche se le modalità non sono piaciute. Ma doveva andare via ed è stato fatto questo con ritardo".