TMW RADIO - Scarnecchia: "Pioli deve rimanere al Milan. Conte al suo posto? Ma per favore..."

Intervistato dai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, il doppio ex di Milan-Roma Roberto Scarnecchia ha detto la sua in merito al momento che stanno attraversando le due squadre soffermandosi in modo particolare sulla sempre contestata posizione in panchina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Milan-Roma, sfida europea con Pioli e De Rossi che ancora non sanno se saranno rinnovati:

"Credo che un allenatore deve avere un ciclo e non può essere corto. Per me Pioli dovrebbe firmare per altri 3-5 anni col Milan. Io sono per il modello Ferguson, se la squadra trova un allenatore giusto dovrebbe continuare su quella squadra. Fare un nuovo ciclo vuol dire ricominciare da zero e non sai dove vai. Sarri? Spero di no. Non è un uomo da Milan, anche stilisticamente parlando. Pioli deve rimanere al Milan, se si vuole fare un ciclo bisogna farlo veramente e non a metà. De Rossi? Anche con lui andrei avanti. E' il momento in cui dovrebbe mettersi seduto con la società. Se poi si vuole aspettare per vedere i risultati ok. Per me è stato l'uomo giusto per il dopo-Mourinho, perché qualsiasi altro sarebbe stato non visto bene dalla piazza. Io gli farei un contratto importante e programmare con lui".

Pioli però è molto contestato dai tifosi:

"Pioli ha avuto tanti infortuni quest'anno, e non tutti dipendono dallo staff e dal lavoro fatto ma anche dai giocatori stessi e dal loro storico. Tanti infortuni perché il calcio è cambiato, tanto dinamico. Ha vinto un campionato a sorpresa, è arrivato in semifinale di Champions e ora è secondo. Cosa vogliamo pretendere da lui? Non è che tutti gli anni si vince e si fa comunque risultato. Ci sono anni in cui si costruisce e basta. Non vedo nessuno che in questo momento tra i nuovi che può essere da Milan. Dovresti ricominciare di nuovo da zero. Il colpo sarebbe Guardiola. Può arrivare? Direi di no, quindi. Conte? Ma per favore...".