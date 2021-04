TMW RADIO - Sconcerti: "Belotti? Sarebbe un ottimo centravanti per Milan, Roma e Napoli"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul possibile futuro di Andrea Belotti: "Se deve fare un'esperienza, deve farla ora, ma decida lui. Nel campionato italiano può pesare tantissimo, in campo internazionale meno. Lui tiene molto al Torino, come il Torino a lui. Sarebbe un ottimo centravanti per il Milan, per la Roma, per il Napoli, in Italia non ha limiti".