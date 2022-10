TMW Radio - Sconcerti: "Ieri vittoria con cui il Milan comincia veramente la sua Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Sconcerti, opinionista, si è così espresso a TMW Radio sul Milan: "E' stata una partita lenta nel primo tempo, doveva sbloccarsi il Milan e ce l'ha fatta nel finale con Gabbia, forse il migliore in campo. Poi andato in vantaggio e sapendo il risultato di Salisburgo è andato. Quando entra in partita Leao poi non ce n'è per nessuno. E' la vittoria con cui il Milan comincia veramente la sua Champions. Ha tre giocatori di un altro livello, come Leao, Tonali ed Hernandez.