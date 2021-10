TMW RADIO - Sconcerti: "Inter, Milan e Napoli per lo Scudetto"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'opinionista Mario Sconcerti si è così espresso sulle candidate allo Scudetto: "Il Milan ha detto di voler vincere, e anche il Napoli. Lì non si parla altro che di Scudetto. L'Atalanta stessa era partita per vincere, l'Inter parla di Scudetto... Il quarto posto è tornato ad essere il premio di consolazione per le grandi squadre battute. C'è la media di gol segnati più alta d'Europa, invece, e non so se per le difese o per il tipo di gioco: si è tornati per esempio a giocare in verticale, è sparito il lungo palleggio. Il gioco cambia, per tutti".