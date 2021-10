TMW Radio - Sconcerti: "Milan e Napoli al momento si fanno preferire, ma l'Inter c'è"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le gare di domenica: “Non si fanno passi in avanti così importanti se non si è una squadra completa. Il Milan oggi è estremamente competitivo, ha una qualità di gioco che pochi hanno. Milan e Napoli sono nettamente le più forti e sono molto vicine. Il Milan ha avuto un calendario più complesso, il Napoli ha avuto solo l’Atalanta come scontro diretto. Sarà una bella corsa a cui si aggiungerà l’Inter che però continua a prendere troppi gol. In questo momento Napoli è Milan si fanno preferire. L’Inter è comunque in corsa"