TMW RADIO - Sconcerti: "Non si può risolvere tutto imprigionando i giocatori"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulla situazione del calcio in epoca di emergenza sanitaria: "Se tu eviti gli spostamenti, allora si sta tutti a casa e festa finita. Io sono d'accordo, ma credo che la cosa che conti sia quando stai tutti assieme in uno spogliatoio... Tutto pesa in questo momento, e fare la Nations League sembra tempo perso. Se mi chiedete se sia eliminabile, direi di sì con un certo buonsenso, ma temo che il problema sia quello che vediamo, e che ci voglia una pazienza differente: qui non c'è da stare fermi due o tre mesi, il rischio è di perdere un anno, e significherebbe un danno colossale, da cui difficilmente il calcio e ciò che gli gira intorno potrebbero riprendersi".

Una mini-bolla sarebbe attuabile?

"Il problema è che non credo si possa risolvere tutto imprigionando i giocatori. Si tratterebbe di 7-8 mesi di esclusione da una vita sociale, pur parziale come quella che stiamo vivendo. Siamo in un continente dove tutto sta andando avanti quasi regolarmente... Non possiamo imprigionare degli uomini. Al calcio vanno date le stesse chance che agli altri tipi di lavoro. Nel momento in cui si chiude, allora succederà anche col calcio, ma finché si cerca di tenere aperto il paese, lo stesso deve avvenire col calcio. Abbiamo calcolato i milioni di danni avuti dalle società durante il lockdown: se si moltiplica tutto per due o tre volte, allora è impossibile pensare a una sopravvivenza. Si deve fare appello soprattutto ai giocatori, che di base fanno ciò che fanno i ragazzi: si riuniscono, sentendosi immortali. Poi, va puntato sugli spogliatoi: credo si debba arrivare e andarsene dal campo da soli".