TMW Radio - Sconcerti: "Questo Milan mi ricorda quello di Liedholm. Pioli ha fatto un capolavoro"

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel pomeriggio di lunedì e ha avuto parole di elogio per il Milan di Pioli: "Questo Milan mi sta ricordando quello di Liedholm. Un Milan non completo ma che gioca bene. Va detto che anche quello di Capello vinse lo Scudetto da non favorito e con un attacco non formidabile. Pioli ha fatto un capolavoro perchè ha una squadra giovane e non ha una vera e propria punta. Non ha trovato ancora la formula perfetta sulla destra e ha trovato in Kalulu la vera sorpresa del campionato"