TMW Radio - Sconcerti: "Restano due partite importanti in chiave Champions"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato del campionato italiano. Queste le sue parole: "Restano due partite importanti in chiave Champions, come Atalanta-Milan e Juventus-Inter. La cosa più importante è storica è che è scomparso il centro classifica. Oggi con 40 punti sei undicesimo, fino agli anni scorsi servivano 15 punti in più per arrivare decimi. Le prime squadre stanno facendo molti più punti. C'è quasi una Superlega naturale tra le prima 6-7 squadre e le altre. La differenza l'hanno fatta i soldi, non per l'Atalanta, ma oggi questa differenza comincia a pesare. In passato c'era più alternanza. Avere molti più soldi è un grande vantaggio occasionale, dobbiamo rendercene conto. E' una gara a cui ci si iscrive non più per meriti ma per ricchezza."