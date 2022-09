TMW Radio - Semplici: "Punto su De Ketelaere, Kvaratskhelia e la conferma di Leao"

MilanNews.it

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il mister Leonardo Semplici: "In Serie A sono arrivati giocatori importanti, punterei su De Ketelaere, Kvaratskhelia e la conferma di Leao. Come allenatore tra i top punto su Allegri, tra gli emergenti invece scelgo Alvini della Cremonese. La Fiorentina si è posizionata bene confermando il valore della rosa e soprattutto il suo allenatore. Non sarà facile consolidarsi, ma si è creato un bell'entusiasmo per creare qualcosa di positivo. La Lazio doveva cambiare sistema di gioco e mentalità, è arrivato un allenatore importante con idee diverse e si sono adattati. Da quest'anno il lavoro di Maurizio si vedrà bene, con la conferma di tanti giocatori di livello ancora meglio. Hanno convinto Lazzari che poteva svolgere un ruolo che non sentiva suo, questo è un altro successo del mister sotto l'aspetto difensivo e il miglioramento di tutta quanta la costruzione. Entrare in corsa? L'aspettava è quella, fa parte del nostro mestiere".