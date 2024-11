TMW RADIO - Semplici su Daniel Maldini: "Mentalmente già pronto, ha valori assoluti"

Leonardo Semplici, ex allenatore di Pisa, SPAL, Cagliari e Spezia, nell'intervista rilasciata a TMW, ha parlato di alcuni singoli allenati in carriera, cominciando da Gabriele Zappa:

"Ha fatto un gradino alla volta, è stato molto bravo nel sapersi affermare in un campionato difficile come la Serie A, è cresciuto anno dopo anno e ha indossato anche la fascia da capitano. Questo la dice lunga sul lavoro che è riuscito a fare, contro il Milan è stato eccellente, ha voglia di dimostrare di essere all'altezza per poter aspirare a palcoscenici migliori".

Un altro talento è Daniel Maldini. Che giocatore è?

"Con me allo Spezia ha iniziato a giocare con continuità, purtroppo è stato fermato da piccoli infortuni, ma dimostrava già di avere grandi qualità tecniche e fisiche. Mentalmente era già pronto per intraprendere il percorso che ha fatto, davanti può fare tutti i ruoli, ma gioca meglio quando può guardare la porta. In questo periodo sta dimostrando di avere dei valori assoluti".