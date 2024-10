TMW Radio - Stringara sul Milan: "Con Pioli tutti questi casini non c'erano"

L'ex calciatore Paolo Stringara è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole sul Milan:

Milan, come interpreta le parole di Leao?

"Vista l'importanza che ha, fossi Fonseca parlerei col giocatore per capire. Lui e Theo non hanno dato l'esempio, cosa che per la loro caratura dovrebbero dare".

Per dare un segnale, terrebbe fuori dalla prossima sfida Tomori e Abraham?

"Con Pioli tutti questi casini non c'erano, forse un esame di coscienza deve farselo anche Fonseca e capire perchè succedono. Se nel giro di 2-3 mesi più di un giocatore non si è comportato bene, forse dovrebbe capire che anche lui sta sbagliando qualcosa".