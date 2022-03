TMW Radio - Tacchinardi: "Kalulu grande sorpresa, Tomori mi è sempre piaciuto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio, durante Maracanà, su Kalulu e Tomori: "Kalulu è una grande sorpresa, mentre Tomori mi è sempre piaciuto. Maldini lo aveva detto che era pronto Kalulu e per questo aveva spiegato il perché non avessero preso nessuno per sostituire Kjaer. Non ha paura a difendere in campo aperto. E poi ha fame, voglia di emergere, umile nel continuare a crescere".