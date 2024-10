TMW RADIO - Tare sul Milan: "Lo ritengo forte e con grande talento"

vedi letture

Nel pomeriggio di Marcaanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex dirigente della Lazio Igli Tare ha parlato di Milan, dei temi più caldi della Serie A ma anche della delicata vicenda legata all'inchiesta ultrà che vede coinvolte le due curve di Milano.

La vicenda ultras può incidere in casa Inter?

"Conosco Inzaghi, è una persona pulita, non credo che questa vicenda possa incidere. L'Inter è la squadra da battere, è la più forte. Ha pressione così ma è una pressione guadagnata, perché negli anni ha creato un team vincente. Può arrivare anche lontano in Champions".

Che ne pensa di Milan e Fiorentina?

"Il Milan ha un progetto stile Juve, ha un nuovo allenatore e nuovi giocatori, deve trovare la leadership della squadra. Maignan è un leader, ma mancano le altre figure. L'addio di Giroud è stato importante, Pulisic manca ancora di personalità, mancano Leo e Theo come rendimento. Sono cose che ora mettono in difficoltà Fonseca, ma ritengo il Milan forte e con grande talento. Per me farà la voce grossa nella lotta Scudetto e deve riprendersi in Champions. Su Palladino dico che ha fatto un grande lavoro a Monza, a Firenze le aspettative sono diverse ma hanno fatto un mercato intelligente. E' un cantiere aperto e ci vorrà qualche mese per esprimersi al meglio".