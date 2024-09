TMW Radio - Tedino: "Camarda è un gran lavoratore, potrà raggiungere grandi risultati”

Così Bruno Tedino, allenatore del Trento in Serie C, a TMW Radio.

Lei che di talenti ne ha visti e scoperti tanti, che ne pensa di Camarda?

“Ho avuto la fortuna di fare un amichevole l’anno scorso contro il Milan e già allora aveva giocato un tempo. Si vedevano già dei movimenti e una voglia incredibile di fare gol, ci aveva colpito in maniera clamorosa. Poi è un gran lavoratore, potrà raggiungere grandi risultati”.

La stagione è iniziata non senza sorprese, con il Trapani che ha già deciso di cambiare guida tecnica e l’Avellino che riflette su Pazienza. Che ne pensa?

“Penso che tutto il discorso parta più da lontano. Noi allenatori ormai siamo solo esecutori, tutti vogliono tutto e subito. Nel calcio però serve lavoro, alchimia e un po’ di fortuna, ma in caso di difficoltà lo stupido del paese è solo l’allenatore. Credo che a Trapani e ad Avellino non si siano allineati certi tipi di assi e i risultati di conseguenza non sono stati quelli sperati”.

Al netto di qualche sporadica big, nelle prime posizioni della classifica non ci sono corazzate. A volte le grandi piazze si fanno prendere un po’ dall’ansia?

“Nelle grandi piazze si sta anche molto attenti ai nomi e ai cognomi, perché si pensa anche al tema degli abbonamenti ecc. Quello che ho visto fare a Picerno invece è importante, tant’è che infatti ha vinto le prime due partite. C’è una società che ha cambiato tecnico e che ha seminato bene, grazie anche a giocatori funzionali alla categoria. Calciatori che vengono dalle categorie superiori a volte invece devono riadattarsi. Ci sono squadre che sono in leggero ritardo, come la FeralpiSalò che ha solo un punto, ma è ancora presto per dare giudizi definitivi”.