TMW Radio - Ulivieri: "Il Milan è giovane, Pioli non va gravato di responsabilità"

Renzo Ulivieri, intervenuto a TMW Radio, si è espresso su Stefano Pioli e su quello che sarà il suo campionato 20/21: "Bisogna considerare il periodo in cui si è giocato: può darsi che il Milan abbia avuto qualche vantaggio, e non penso viaggeranno a quei ritmi, sennò vincono lo Scudetto. Sono una squadra giovane e non vorrei gravare Pioli di responsabilità che questa squadra ancora non può sostenere".