TMW RADIO - Valentini: "Infortunio Osimhen? E' una bella mazzata per il Napoli"

A commentare il weekend di campionato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini. Ecco le sue parole su Napoli-Milan: "Infortunio Osimhen? Penso al problema psicologico. Osimhen è un trascinatore, perderlo alla vigilia del campionato e averlo in forse per la Champions è una bella mazzata per il Napoli. Anche perché non so a che livello è Raspadori ora.

Non avere Osimhen credo sia una bella mazzata, anche se la squadra ha dimostrato di essere molto solida. Per il campionato comunque ormai è imprendibile, invece la Champions è importante. Non ci voleva proprio questo stop, perché Osimhen era in grande spolvero. Simeone può fare comunque bene, magari Spalletti per rischiare il meno possibile penserei bene di cambiare qualcuno in previsione della Champions".