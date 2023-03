TMW - Ranocchia su Pioli: "Gli ho fatto i complimenti l'anno scorso: è bravo"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ritiratosi a inizio stagione per problemi fisici dopo essere passato al Monza, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com e si è espresso così su Stefano Pioli: "Lo scorso anno gli ho scritto, gli ho fatto i complimenti. L'ho avuto per pochi mesi ma lui è un allenatore bravo, che crea gruppo e ha uno staff molto buono. Vincere il campionato è difficile, chiunque lo vinca e chiunque l'abbia vinto in passato è perché se l'è meritato. Vincere un campionato è davvero difficile perché in un anno subentrano tantissime cose: non è fortuna, non c'entra la decisione arbitrale.