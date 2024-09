TMW - Retroscena Ricci: lo voleva l'OM e ci ha pensato anche il Milan in caso di fumata nera per Fofana

vedi letture

Tra le note più liete della serata di venerdì, e della vittoria dell’Italia in Nations League sul campo della Francia, troviamo l’ottima prestazione di Samuele Ricci nel suo esordio da titolare in azzurro. Il centrocampista classe 2001 ha rubato la scena e spiccato per personalità e tranquillità nella gestione del pallone.

Quest’estate tra l’altro il suo nome, come ricostruito da TMW, è finito sul taccuino di mercato di almeno un paio di club importanti tra Serie A ed estero. In Italia il nome di Ricci sarebbe potuto diventare buono per il Milan - dove ha in Moncada un suo grande estimatore - nel caso in cui l’assalto al primo e antico obiettivo estivo Fofana non fosse andato in porto. Fuori dai confini ci ha pensato seriamente l’Olympique Marsiglia su espressa richiesta di De Zerbi, ma in un’estate nella quale i sacrifici non sono mancati in uscita (Buongiorno e Bellanova su tutti) il Torino ha chiuso le porte ad ogni ipotesi di addio.

Lo stesso Ricci nelle scorse ore ha accompagnato il ct Spalletti nella conferenza stampa della vigilia della sfida a Israele, tornando sull'ottima prestazione sfoderata al Parco dei Principi: "Non mi aspettavo un exploit così contro la Francia, ma credevo molto anche nel lavoro fatto in settimana a Coverciano. Si è creato un gruppo molto unito e abbiamo riportato tutto nella partita. In Nazionale ci sono tanti giocatori forti".