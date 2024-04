TMW - Rinnovo di Calabria in stallo: il punto della situazione

vedi letture

Davide Calabria, capitano del Milan e i rossonero fin da ragazzino, ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2025. Secondo quanto riferisce questo pomeriggio la redazione di Tuttomercatoweb.com i colloqui tra le parti, giocatore e club, si sono intensificati nelle ultime settimane. Al momento, però, la situazione sarebbe in una fase di stallo: secondo quanto riportato il Milan vorrebbe sì allungare il contratto del capitano ma non ritoccare lo stipendio. Attualmente Calabria percepisce 2 milioni netti a stagione. I rossoneri vorrebbero mantenere questo stipendio e allungare l'accordo fino al 2027.

In tutto questo, in attesa di capire come si evolveranno le cose, è possibile che in estate ci siano trattative di mercato per il ruolo di terzino destro. Recentemente comunque Calabria ha rinnovato il suo amore per i colori rossoneri: "Per me il Milan è tutto, è stata la mia vita fino ad ora. Sono cresciuto in una famiglia milanista, andavo allo stadio con loro prima ancora di indossare questa maglietta. La mia prima volta a San Siro è stata una partita di Champions League, avevo sei anni. Era un Milan incredibile, una delle squadre migliori della storia del calcio. In camera avevo il poster di Kakà con la sua classica esultanza con le dita alzate verso il cielo. Avevo anche qualche maglia non originale, perché all'epoca potevo permettermi solo quelle, ma direi che con il tempo ho potuto recuperare. Firmare a vita con il Milan? Perché no, questa maglia sarà sempre parte di me, la gente sa chi sono, i bambini mi conoscono e rappresenterò sempre il Milan: continuare in questa famiglia sarebbe per me un grande onore"