TMW - Salernitana, si avvicina il ritorno in panchina di Pippo Inzaghi

Filippo Inzaghi è sempre più vicino a tornare a essere il tecnico della Salernitana. Dopo l'esonero di alcune settimane fa, l'ex attaccante di Milan e Juventus tornerà a guidare la squadra granata, sconfitta anche ieri contro il Lecce all'Arechi, per ricominciare la caccia a una salvezza che sembra davvero impossibile, visti i tanti punti di svantaggio sul quartultimo posto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW a breve verrà comunicato l'esonero a Fabio Liverani e successivamente arriveranno gli annunci ufficiali.

Sabatini in bilico.

La Salernitana riflette anche sulla posizione del direttore generale Walter Sabatini dopo che il mercato di gennaio non ha portato i risultati sperati sul campo. Il ruolo del dirigente resta seriamente in bilico e sono ore decisive anche su questo fronte.

Le parole dell'amministratore delegato Maurizio Milan dopo il ko contro il Lecce

"Apriremo una riflessione molto veloce nella prossime ore, abbiamo deciso, insieme al presidente Iervolino, di stoppare qualsiasi intervista pubblica da parte dei nostri tesserati. Sono qua io per questo. La delusione parla chiaro per quello che si è visto in campo e che deriva da un'osservazione molto ampia: con gli acquisti di gennaio pensavamo di aver rivitalizzato la squadra che invece non si è rivitalizzata per nulla. C'è grande rammarico e delusione, per quello che è accaduto nell'ultimo mese e ovviamente nelle ultime partite".