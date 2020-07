TMW - Scamacca, arriva l'offerta del Marsiglia: 12 milioni più bonus

L'Olympique Marsiglia ha inoltrato una proposta per Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo e autore di una discreta annata all'Ascoli, con 13 gol segnati e a due giornate dal termine. Il centravanti, messosi in luce nella scorsa stagione, è seguito da Milan e Roma, ma pare che i francesi abbiano già messo sul tavolo 12 milioni di euro più bonus per arrivare prima di tutti. Ora il pallino andrà al Sassuolo che dovrà decidere se lasciar partire uno dei giovani centravanti più promettenti della B.