TMW - Scatto del Bayern per Noussair Mazraoui. Rivali staccate dopo l'ultima offerta

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Scatto importante del Bayern Monaco per Noussair Mazraoui. Il club bavarese ha presentato un'offerta molto importante per il terzino destro marocchino in scadenza con l'Ajax. Operazione condotta in prima persona da Mino Raiola che, dopo aver parlato con diversi club italiani (soprattutto la Roma), e portato avanti contatti importanti col Barcellona, è ora molto vicino all'accordo col club campione di Germania. Il Bayern ha presentato un'offerta economicamente molto più importante rispetto a quelle degli altri club e la fumata bianca adesso è vicina.

Ventiquattro anni, Mazraoui sta vivendo la sua quinta stagione da protagonista nel club di Amsterdam e ora è pronto al grande salto in una big europea.